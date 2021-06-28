Российская лыжница Анастасия Седова посетовала на то, что её дочь путают с мальчиком из-за цвета одежды.

«Наболело. Вот почему, если ребёнок одет в любой цвет кроме розового — значит, мальчик? Кто придумал этот стереотип, или кто его создал?! Прям бесит. Надоело уже поправлять людей каждый раз, когда мою дочь называют пацаном», — написала Седова на своей странице в «Инстаграме».

Лыжница объяснила, что не любит розовый цвет, поэтому одевает дочку в вещи других оттенков.

Напомним, Седова пропустила два международных сезона из-за декрета. В 2018 году она вышла замуж за лыжника Александра Кулешова, в 2020-м у них родилась дочь Мия. В сезоне-2020/21 Анастасия не выступала на этапах Кубка мира. Чемпионат мира в Оберстдорфе она пропустила из-за проблем со здоровьем, потребовавших операции.