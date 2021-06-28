Дмитрий Черышев, российский тренер и отец полузащитника Дениса Черышева, оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы.

«Криштиану — сильный футболист. Но пришло время, когда надо потихонечку оставлять свои лидерские качества. Приходят другие, более быстрые и мобильные футболисты. Роналду за счет своей работоспособности и огромному желанию демонстрировать, что он все еще является бомбардиром… Это сборную и сгубило», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Напомним, Португалия не смогла выйти в четвертьфинал Евро-2020, проиграв Бельгии в 1/8 финала. Матч проходил в испанской Севилье и завершился со счетом 0:1, единственный гол забил Торган Азар.

Роналду не удалось установить мировой рекорд по числу голов за сборную. До рекорда ему не хватает всего одного мяча. Сейчас на счету португальца 109 голов в составе национальной команды.