Сборная Хорватии по футболу. Фото с официального сайта УЕФА

Сборная Хорватии по футболу. Фото с официального сайта УЕФА

Сборные Хорватии и Испании встретятся в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Игра будет проходить в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен» сегодня, 28 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Обслуживать встречу будет турецкая бригада арбитров во главе с Чакыром Джунейтом. Помогать на линиях ему будут Дуран Бахаттын и Энгюн Тарик. Резеврным рефери назначен швед Экберг Андреас.

За Хорватию не сыграет центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен, перебравший желтых карточек, и хавбек Иван Перишич, сдавший положительный тест на коронавирус.

Хорватия заняла второе место в турнирной таблице группы D, набрав 4 очка. Испанцы стали вторыми в группе Е с 5 баллами.