Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками новыми фотографиями из Парижа. Два дня назад стало известно, что группа Алексея Мишина не смогла вернуться в Россию из Франции, где проводила тренировочный сбор.

«Париж, я влюблена. Опять… P. S. Бойтесь своих желаний», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В минувшем сезоне она выступила на чемпионате мира в Стокгольме, где заняла второе место. Также она стала победительницей командного турнира World Team Trophy в составе сборной России, в которой получила статус капитана.

Накануне сообщалось, что хореограф Илья Авербух поставил Туктамышевой новую короткую программу. Раскрывать музыку он пока не стал.