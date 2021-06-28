Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко оценил выступление команды на Евро-2020.

На групповом этапе украинцы заняли третье место в своем квартете, набрав 3 очка. Подопечные Шевченко вышли в плей-офф благодаря победам Швеции и Испании в заключительных матчах группы.

«Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами, мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник», — приводит слова Шевченко сайт УЕФА.

Тренер призвал учитывать, что Украине досталась очень непростая группа, и выход в плей-офф уже можно считать хорошим результатом.

«Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Всё остальное будет большим бонусом для нас», — сказал Шевченко.

Напомним, в 1/8 финала сборная Украины сыграет со Швецией. Матч состоится во вторник, 29 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 по московскому времени.