Футбольный агент Шандор Варга рассказал об интересе европейских команд к российским футболистам.

По его словам, «Кристал Пэлас» проявлял интерес к российскому нападающему «Спартака» Александру Соболеву, но до переговоров со стороны клуба дело не дошло. Варга также отметил, что раньше с подобными просьбами о трансфере российских футболистов к нему обращались чаще.

Напомним, Соболев выступает за «Спартак» с лета 2020 года. В минувшем сезоне 24-летний футболист сыграл за московский клуб в 22 матчах, где отметился 14 голами и 5 результативными передачами. В текущем розыгрыше чемпионата Европы по футболу в матче группового этапа с Данией, Соболев вышел на замену на 61-й минуте и через восемь минут заработал пенальти для российской команды.