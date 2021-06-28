Руководство сборной Нидерландов недовольно выступлением своей команды на Евро-2020 и поэтому планирует расстаться с главным тренером Франком де Буром. Такое решение сборная страны «тюльпанов» приняла после поражения команды в матче с Чехией в 1/8 финала, где команда проиграла со счетом 2:0. Сообщается, что часть членов федерации нидерландского футбола недовольны работой главного тренера с национальной командой.

Напомним, что Франк де Бур возглавил сборную Нидерландов в сентябре 2020 года. Его контракт рассчитан до декабря 2022 года. До прихода в национальную сборную, де Бур с 2008 по 2011 года уже занимал пост ассистента тренера сборной Нидерландов, после чего ушел работать в «Аякс». В столичном клубе Франк работал до 2016 года и четыре раза становился чемпионом Нидерландов (2011-2014), стал обладателем Суперкубка страны (2013) и трижды его финалистом (2011, 2012, 2014).

Де Бур также тренировал итальянский «Интер», лондонский «Кристал Пэлас» и клуб из США «Атланту Юнайтед».