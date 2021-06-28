Известный футбольный агент Шандор Варга, заявил о том, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер мог возглавить один из клубов РПЛ.

По словам Варги, французский специалист всегда с симпатией относился к России. Он также отметил, что у Венгера было несколько предложений по работе в РПЛ. В частности, его хотели видеть в петербургском «Зените», но в последний момент бывший президент клуба Сергей Фурсенко рассказал о решении выбрать на эту роль Семака.

Также к Арсену Венгеру проявляли интерес со стороны «Локомотива» и московского «Спартака».

Напомним, 71-летний французский специалист покинул лондонский «Арсенал» в 2018 году, который он возглавил в далеком 1996-м году. Вместе с «Арсеналом» Венгер трижды становился чемпионом Англии и по семь раз брал Кубок и Суперкубок Англии.