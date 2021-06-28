Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил работу российского арбитра Сергея Карасева в матче Нидерланды — Чехия в 1/8 финала Евро-2020.

На 55-й минуте игры Карасев удалил с поля голландского защитника Маттейса Де Лигта. Сначала арбитр показал ему желтую карточку, но после просмотра видеоповтора сменил её на красную.

«Конечно, не арбитр убил игру сборной Нидерландов. Но в эпохе до ВАР все обошлось бы желтой карточкой. Де Лигт умышленно играл рукой, понимая, что теряет позицию из-за того, что поскользнулся. Но по духу игры для меня это желтая, хотя по букве закона это красная», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, Нидерланды сенсационно вылетели с чемпионата Европы, проиграв Чехии со счетом 0:2. В четвертьфинале турнира чехи сыграют с Данией. Во втором матче 1/4 финала сойдутся сборные Италии и Бельгии.