Российский теннисист Даниил Медведев может выйти на первое место в рейтинге АТР после Уимблдона.

Это будет возможно в двух случаях:

если Медведев выиграет трофей

если он дойдет до финала, а первая ракетка мира Новак Джокович — нет.

В обновленном рейтинге АТР, опубликованном 28 июня, Медведев сохраняет вторую позицию. Однако его отставание от Джоковича сократилось до 1833 очков.

Первый матч на Уимблдоне россиянин проведет во вторник, 29 июня, против немца Яна-Леннарда Штруффа. Недавно Медведев проиграл ему на старте травяного турнира в Галле, однако затем завоевал трофей на Мальорке.

Матчи основной сетки Уимблдона продлятся с 28 июня по 11 июля. Джокович является действующим чемпионом турнира.