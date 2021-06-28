В России на понедельник, 28 июня, выявлено 21 650 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 5 472 941.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 611 человек. 12 626 выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 148,9 млн тестов. 133 893 жителей страны скончались от коронавируса, еще 4 969 340 человек успешно преодолели болезнь. На сегодняшний день заражение находится в активной стадии у 369 708.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 7246 человека. В Санкт-Петербурге добавилось 1335 новых случаев, в Московской области — 2722.