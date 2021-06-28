Петербургский «Зенит» объявил состав на предсезонный сбор в Австрии. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, с командой полетят 19 футболистов.

Игроки, выступавшие на Евро-2020, присоединятся к команде через неделю. Так, в Австрию сейчас не полетели Артем Дзюба, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев и Далер Кузяев. Сердар Азмун, выступавший за Иран в оборе на ЧМ-22, прилетит 30 июня. Деян Ловрен продолжает играть на Евро-2020, Вильмар Барриос — на Кубке Америки.

Также в состав не вошел голкипер Андрей Лунев. Согласно слухам, он не продлил контракт с командой.

Таким образом, «Зенит» отправляется на сбор в следующем составе: