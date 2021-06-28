Петербургский «Зенит» объявил состав на предсезонный сбор в Австрии. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, с командой полетят 19 футболистов.
Игроки, выступавшие на Евро-2020, присоединятся к команде через неделю. Так, в Австрию сейчас не полетели Артем Дзюба, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев и Далер Кузяев. Сердар Азмун, выступавший за Иран в оборе на ЧМ-22, прилетит 30 июня. Деян Ловрен продолжает играть на Евро-2020, Вильмар Барриос — на Кубке Америки.
Также в состав не вошел голкипер Андрей Лунев. Согласно слухам, он не продлил контракт с командой.
Таким образом, «Зенит» отправляется на сбор в следующем составе:
- Вратари: Михаил Кержаков и Даниил Одоевский.
- Защитники: Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов.
- Полузащитники: Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков.
- Нападающие: Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов, Аким Белохонов.
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