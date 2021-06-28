Петербургский футбольный клуб «Зенит» отправится на очередной предсезонный сбор в Австрии без ряда игроков. Такое решение принято в связи выступлением футболистов в июне за национальные сборные.

Среди тех, кто прибудет в расположение сине-бело-голубых, иранский форвард Сердар Азмун – он присоединится к команде 30 июня, и российский нападающий Артем Дзюба. Последний прибудет в расположение команды к 7 июля к контрольному матчу «Зенита» против немецкого «Вердера».

Напомним, что сборы «Зенита» продлятся до 11 июля. Во время подготовки футболисты проведут три контрольных матча с клубами второй немецкой Бундеслиги: 3 июля с «Шальке», 7-го– с «Вердером», 11-го – с «Карлсруэ».