Нападающий хоккейного клуба «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк сообщил о смерти своего новорожденного ребенка. Мальчик прожил всего шесть дней.

О трагедии хоккеист рассказал у себя в «Инстаграме».

«Вигго Рол Пастрняк. 17 июня 2021 – 23 июня 2021. У нас есть ангел, наблюдающий за нами, и мы называем его сыном. Будем любить тебя вечно. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь, поскольку мы переживаем эти душераздирающие времена», – написал Пастрняк.

В сезоне-2020/21 Пастрняк отыграл 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 47 очков (19+28) по системе «гол плюс пас». В плей-офф Кубка Стэнли хоккеист провел 11 матчей, в которых записал на свой счет семь шайб и восемь результативных передач.

В первом раунде Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4-1 в серии, но во втором раунде проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 2-4.