Венгерский футбольный агент Шандор Варга ответил на вопросы по будущему Черчесова в сборной. По словам Варги, главный тренер сборной России очень принципиальный человек, который покинет свой пост, когда почувствует, что он больше не может помогать сборной. Он также отметил, что увольнять Черчесова не придется – он уйдет сам.

Варга также отметил, что Станислав Черчесов не перестает думать о работе даже дома:

«Знаете, когда приезжаю в России и РФС, поднимаюсь на 6-й этаж, вижу, какая там работа кипит, постоянно идет анализ. Даже когда Черчесов приглашает меня на осетинские пироги, через пару минут опять начинается обсуждение сборной и тактики», — отметил Шандор Варга.

По словам агента, Черчесов выжал максимум из того материала, что есть сейчас у России.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. В 2018 году на домашнем чемпионате мира он довел команду до четвертьфинала. В текущем розыгрыше Евро-2020 сборная России не смогла выйти в плей-офф, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4), и взяв один матч над Финляндией (1:0).