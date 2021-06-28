Норвежский спортсмен Йоханнес Клэбо показал в своем инстаграме новую стрижку. Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам решил сменить имидж и отрастить пышную шевелюру к новому сезону.

Йоханнес Клэбо — шестикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона 2017/2018 и 2018/2019 годов, а также победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019. Норвежский спортсмен также вошел в состав своей национальной сборной на олимпийский сезон-2021/2022.

Напомним, ранее Йоханнес Клэбо отказался от участия в турнире Holmenkollen Skishow 2021. Турнир должен был состояться 9 июня. Помимо Клэбо соревнования пропустили еще 10 норвежских спортсменов.