Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко дал свою оценку идее лишить футболистов сборной России званий заслуженных мастеров спорта. Напомним, что почетные звания были присвоены им три года назад после выхода команды в 1/4 финала ЧМ-2018.

«Как немного надо футболистам для получения звания ЗМС и как много — другим спортсменам. Карацев почему-то до сих пор не заслуженный мастер спорта, хотя он выиграл командный чемпионат по теннису вместе с Рублевым и Медведевым, а еще он полуфиналист турнира «Большого шлема», — возмутился Червиченко.

Червиченко призвал адекватно оценивать успехи людей перед тем, как вручать им награды и звания. Он также отметил, что вклад школьников, которые обновили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике, более ценен для страны, чем выход футболистов с группового этапа.