Хоккеисты Вячеслав и Владислав Ушенины перешли в «Адмирал». Срок соглашения – один сезон. Об этом сообщает официальный сайт дальневосточного клуба.

Прошедший сезон братья Ушенины провели в хабаровском «Амуре» и новосибирской «Сибири». В 29 матчах за «Амур» Вячеслав Ушенин набрал семь результативных очков (1+6), его брат Владислав забросил 2 шайбы.

В «Сибири» Вячеслав набрал шесть результативных очков (2+4) в 20 встречах. На счету его брата всего восемь очков (5+3) в 20 играх за новосибирский клуб.

Напомним, что «Адмирал» пропустил сезон-2020/21 из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса.