Стартовые матчи Уимблдона задержали на полчаса из-за дождливой погоды, сообщил португальский журналист Жозе Моргадо.

Напомним, турнир начинается сегодня, 28 июня. В мужской сетке Андрей Рублев поборется с аргентинцем Федерико Дельбонисом, а Карен Хачанов сыграет с американцем Макдональдом Маккензи. Также в основной сетке выступят Даниил Медведев и Аслан Карацев, их матчи состоятся завтра.

Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, возглавляющий рейтинг АТР. Примечательно, что уже после Уимблдона он может уступить лидерство Медведеву. Для этого россиянину нужно либо выиграть трофей, либо дойти до финала при условии, что Новак вылетит раньше.

У женщин действующей победительницей является румынка Симона Халеп, которая пропускает турнир из-за травмы икры. Из россиянок в посев попали: Анастасия Павлюченкова (17), Вероника Кудерметова (30) и Дарья Касаткина (32). Путём квалификации в основную сетку также пробилась Анна Калинская.

В прошлом году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.