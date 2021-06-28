Тест-пилот «Альпин» Чжоу Гуаньюй дебютирует в «Ф-1» в практике перед Гран-при Австрии. Он впервые сядет за руль болида в рамках гоночного уик-энда.

Как сообщается, Чжоу заменит Фернандо Алонсо только в тренировочных заездах в первой практике перед Гран-при Австрии. Кроме того, Чжоу станет первым за последние восемь лет пилотом из Китая, который примет участие в уик-энде «Ф-1».

Подобная рокировка пилотов является обычной практикой в «Ф-1». Аналогичным образом часто поступает «Уильямс», выставляя на тренировках Роя Ниссани из «Ф-2» вместо Джорджа Расселла.

На данный момент юниор «Альпин» Чжоу Гуаньюй лидирует в «Формуле-2» после трех этапов чемпионата. Прошлый сезон китайский пилот завершил на шестой позиции.