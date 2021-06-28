Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос о стоимости костюмов для фигурного катания.

«Все костюмы шьются на один сезон для определённой программы. Бывает чуть дороже или дешевле. Стоимость обусловлена тем, что это ручная работа, большой и очень кропотливый труд дизайнера. Только представьте, каково это — нашить на наряд около тысячи бусин?!» —цитирует Медведеву Grazia.

Спортсменка призналась, что ей сложно выбрать любимый костюм, но выделила платье для программы «Мемуары гейши», выполненное в виде кимоно. Также она отметила белое летящее платье для показательного номера под песню Билли Айлиш.

Напомним, Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а также двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхенчхане. В сентябре 2020 года Евгения вернулась в группу Этери Тутберидзе, но из-за проблем со здоровьем пропустила сезон.