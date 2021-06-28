По сообщению инсайдеров, баскетбольный клуб «Милан» проявляет интерес к форварду «Химок» Джордану Мики. Ранее также появлялось сообщение об интересе к Мики со стороны петербургского «Зенита», с которым форвард якобы уже согласовывает последние детали контракта. Известно, что баскетболистом также интересуются «Бавария» и «Баскония».

Прошедший сезон тяжелый форвард Джордан Мики провёл в «Химках».В матчах Евролиги он в среднем набирал 15,6 очка, делал 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру. Однако «Химки» установили рекорд по поражениям в Евролиг, заняли седьмое место в Лиге «ВТБ» и вылетели в первом раунде плей-офф.

На данный момент «Химки» испытывают финансовые трудности и не подтвердили свое участие в Единой Лиги «ВТБ» следующем сезоне из-за отсутствия гарантий.