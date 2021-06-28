Розыгрыш Кубка Стэнли подошел к решающей стадии. В ночь на 29 июня мск стартует финальная серия, в которой сразятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс».

Первый матч финала стартует в 3:00 мск на «Амали-Арене» в Тампе (США), серия продлится до четырех побед.

В 2021 году команды еще ни разу не играли между собой. Их последние очные встречи состоялись в прошлом году: в январе в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» одержала победу со счетом 2:1, а в марте разгромила «Монреаль» со счетом 4:0.

В полуфинальной серии Кубка Стэнли «молнии» оказались сильнее «Нью-Йорк Айлендерс», но серия продлилась все семь матчей и завершилась со счетом 4-3. В решающей игре «Тампа» забросила всего одну шайбу, но этого оказалось достаточно.

«Монреаль» первым пробился в финал, сенсационно обыграв «Вегас Голден Найтс» в шести матчах — 4-2.