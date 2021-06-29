«Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду принимает «Монреаль Канадиенс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра на «Амали-Арене» в Тампе (США) стартовала в 03:00 по московскому времени.

Напомним, «Монреаль» стал сенсацией турнира, пробившись в финал впервые за 28 лет. В полуфинальной серии команда Доминика Дюшарма обыграла «Вегас Голден Найтс» в шести матчах — 4-2. «Тампа» оказалась сильнее «Нью-Йорк Айлендерс», однако для выявления победителя потребовались все семь матчей. В решающей встрече «молнии» забросили лишь одну шайбу, но этого оказалось достаточно.

Из-за особенностей календаря сезона, связанных с пандемией коронавируса, в 2021 году команды еще ни разу не играли между собой. Их последние очные встречи состоялись в прошлом году: в январе в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» одержала победу со счетом 2:1, а в марте разгромила «Монреаль» со счетом 4:0.