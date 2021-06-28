Сборная Англии по футболу сегодня, 29 июня, встретится с Германией в 1/8 финала Евро-2020. Матч будет проходить на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Встречу будет обслуживать голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ему будут ассистировать Хессел Стеегстра и Ян Врис, резервный рефери — Срджан Йованович из Сербии.

В 22:00 стартует еще один матч 1/8 финала, в котором Швеция встретится с Украиной. Игра будет проходить в шотландском Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато, помогать ему на линиях будут Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. Резервным рефери назначен Давиде Масса.