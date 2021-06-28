Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что хотела бы увидеть невозможный финал Евро-2020.

«На Евро хочу видеть в финале Италию и Францию, но за Чехией буду пристально смотреть, за Цоуфалом и Холешом в том числе. P. S. Знаю, что в одной сетке, но хотела бы видеть такой финал!» — написала девушка у себя в телеграм-канале.

Напомним, Италия уже пробилась в четвертьфинал, обыграв Австрию со счетом 2:1. Следующим соперником подопечных Роберто Манчини станет Бельгия, которая оказалась сильнее Португалии (1:0). Французам еще предстоит сыграть свой матч 1/8 финала против Швейцарии, он состоится сегодня и начнется в 22:00 мск.

Сборная России не смогла выйти из группы, заняв четвертое место в квартете В. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Финляндию, но проиграли Дании и Бельгии.

Чемпионат Европы должен был состояться еще в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. Финальный матч запланирован на 11 июля.