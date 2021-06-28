Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020, где сборная Германия встретится со сборной Англии.

«Списывать Германию со счетов – это безумие. Мы хорошо сыграли с Францией, а над Португалией доминировали так, как ни над кем другим за последние годы», — отметил Клопп в интервью Bild.

По словам Клоппа, сборной Германии пришлось сложно в матче с Венгрией. Он отметил, что иногда команде нужен такой «матч-встряска». Остальные встречи он посчитал менее интересными и значимыми.

Напомним, что во вторник, 29 июня, состоится матч 1/8 финала Евро-2020. На стадионе «Уэмбли» в борьбе за выход в следующий этап чемпионата Европы встретятся команды Англии и Германии.