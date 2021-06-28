Медведева рассказала, как делает прическу и макияж для выступлений

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как ухаживает за собой.

По словам спортсменки, она не может представить жизнь без бьюти-рутины и регулярно делает различные процедуры, пользуется масками и ночными кремами. Декоративную косметику Медведева начала использовать в 10 лет — как объясняет фигуристка, это произошло по зову сердца.

«К выходу на лёд всегда нужно тщательно готовиться. Не важно, сколько тебе лет, — 6 или 18. Поэтому любовь к макияжу рождается в совсем раннем возрасте. Яркий мейкап – это часть ДНК номера, поэтому невозможно представить, чтобы пучок рассыпался или потекла стрелка. Чтобы этого избежать, используются только профессиональные марки с обязательной фиксацией: спрей, лак», —цитирует Медведеву Grazia.

Напомним, Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а также двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхенчхане. В сентябре 2020 года Евгения вернулась в группу Этери Тутберидзе, но из-за проблем со здоровьем пропустила сезон.

Пока не известно, планирует ли фигуристка выступать в следующем сезоне. Сейчас она готовится к участию в ледовом шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», где будет кататься в паре с Александром Энбертом.