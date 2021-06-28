Новая нейросеть предсказала сборной Франции по футболу победу на чемпионате Европы. О создании искусственного интеллекта рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Нейросети анализировали массив данных с десятками тысяч записей, общим объемом около 10 гигабайт. Массив включал в себя протоколы матчей, данные о комбинациях составов, травмах и даже месте проведения матча с пяти последних чемпионатов Европы», — приводит слова Кривокурцева ТАСС.

На основе проанализированных данных нейросеть сделала вывод, что новыми чемпионами Европы станут французские футболисты. Такой исход турнира по оценке специалистов соответствует 93% вероятности.

Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира, в финале турнира в 2018 году команда обыграла Хорвати. На Евро-2020 французы уже дошли до 1/8 финала, где сегодня, 29 июня, сыграют со Швейцарией.

Евро-2020 должен был состояться еще в прошлом году, но был перенесен из-за всемирной пандемии коронавируса. Турнир продлится до 11 июля.