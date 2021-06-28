Чемпион мира по биатлону и по совместительству депутат Госдумы Антон Шипулин призвал вакцинироваться от COVID-19.

На прошедшей неделе Шипулин выступил с докладом о своей работе в Госдуме на совещании глав городских округов Северного управленческого округа Свердловской области. В ходе беседы прошло обсуждение вакцинации против коронавируса. ПО словам биатлониста, несмотря на то, что в округе открыты 32 пункта вакцинации, по-прежнему наблюдаются очереди:

«Уже обсуждал с министром здравоохранения этот вопрос. Будем увеличивать количество пунктов. По данным на 24 июня, в Северном управленческом округе привились свыше 65 тысяч человек. Это чуть больше 20% от всего взрослого населения округа», — доложил Шипулин.

Он также отметил, что заставить прививаться никто не может – процесс добровольный, но призвал окружающих еще раз взвесить все «за и против» и сделать выбор в пользу вакцинации.