Спортсмены сборной России за победу на Олимпиаде-2020 в Токио получат по 4 миллиона рублей. На такую сумму могу рассчитывать золотые медалисты Игр в Токио. Серебряные призеры получат по 2, 5 миллиона рублей, а бронзовые – лишь по 1,7 млн рублей.

Начиная с 2012 года, аналогичные выплаты от правительства получали и другие российские спортсмены. Сообщается, что все призеры Олимпийских игр в Токио получат подарки от частного Фонда поддержки олимпийцев. В прошлые годы призовым фондом были автомобили.

Кроме того, подарки и денежные вознаграждения победители Игр в Токио-2020 получат от спортивных сообществ и из региональных выплат. Сумма вознаграждения победителям и призерам будет распределена по усмотрению организаций.