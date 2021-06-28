Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов дебютировал за «Шальке» в товарищеском матче.

Гельзенкирхенская команда встретилась с «Хамборном» и одержала разгромную победу со счетом 14:0. Российский футболист провел первый тайм на скамейке запасных, а после перерыва вышел на замену. Ему потребовалась всего минута, чтобы отметиться голом. Затем он забил еще раз, а также отдал результативный пас.

18-летний Михайлов с июня находится на просмотре в «Шальке». В прошлом сезоне он выступал за молодежный состав «Зенита», отыграв 19 матчей в молодежной лиге. Ещё шесть игр он провел в ЮФЛ-1. На счету Ярослава один гол и четыре результативные передачи.

Действующий контракт Михайлова с сине-бело-голубыми истекает в июне 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 75 тыс евро.