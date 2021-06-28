Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слухи о переносе матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» из Калининграда.

По словам Рубашко, стадион «Фишт» готов принять встречу, если это не будет идти вразрез с регламентом. Правила подразумевают, что между матчами на стадионе должна быть сделана пауза.

«Если график будет позволять, то мы готовы провести. У нас хороший газон и отличный стадион, взять организацию матча на себя — это не проблема. А вот попадет ли она в сроки проведения, это уже другой вопрос», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация, что матч может быть перенесен из Калининграда в связи с недопуском болельщиков из-за сложной эпидемиологической обстановки. Глава «Урала» Григорий Иванов сообщил, что принять встречу готов Екатеринбург .

Напомним, матч запланирован на 17 июля и должен пройти на стадионе «Калининград». «Зенит» выступит в качестве действующего чемпиона России, «Локомотив» — в качестве обладателя Кубка страны.