Российская фигуристка Ксения Синицына исполнила четверной тулуп на тренировке.

Видео с занятия появилось в фан-аккаунте фигуристки в «Инстаграме».

Напомним, первую часть прошлого сезона Ксения пропустила из-за проблем со здоровьем и не была допущена к участию в финале Кубка России.

В марте она выступила на Всероссийских соревнованиях памяти Игоря Русакова Синицына, где одержала победу, несмотря на неудачную произвольную программу. Ксения пыталась исполнить четверной тулуп, но упала. Ещё одно падение случилось на каскаде из тройных лутца и тулупа, а третий дедакшен фигуристка получила за неудавшийся тройной лутц.

Перед этим Синицына выиграла турнир на призы Чайковской, где тоже пыталась исполнить четверной тулуп.