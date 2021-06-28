Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал слова рэпера Моргенштерна, который предложил провести бой за 20 млн долларов:

«Да кто ему даст такие деньги за то, что он получит люлей? Зачем с ним выходить на ринг? Я слабых и ущербных не бью», — возмутился Шлеменко.

По словам бойца, это очередной «тупой» пиар-ход со стороны музыканта. При этом Александр отметил, что несмотря ни на что, у Моргенштерна есть достаточно других претендентов на бой.

Напомним, ранее известный рэп-исполнитель Моргенштерн согласился провести бой с Александром Шлеменко, который часто выступал с критикой музыканта. В частности, Александр высказывал мнение о том, что артист пропагандирует наркотики и ложные ценности современному поколению.

Боец Александр Шлеменко — бывший чемпион Bellator в среднем весе. На счету спортсмена 60 побед и 13 поражений в 74 боях, и один несостоявшийся поединок в ММА.