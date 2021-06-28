«Твой личный гейм-ченджер»: на днях стало известно о запуске нового футбольного приложения, которое планирует перевернуть эту игру. По крайней мере, с финансовой точки зрения.

Бывший голкипер «Байера», «Гамбурга» и сборной Германии Рене Адлер — вы могли помнить его по матчу против сборной России в 2009 году в «Лужниках» — объявил о запуске стартапа 11TransFair или 11TF. Обобщённо эту игру слов можно перевести как «Честный трансфер», и создатель обещает, что с помощью этого приложения прозрачных переходов действительно станет больше.

Как работает 11TransFair и как это повлияет на деятельность футбольных агентов? Объясняет Nevasport.

Рене Адлер завершил спортивную карьеру ещё в 2019 году, а через два года превратился в стартапера. По его словам, он создал «Тиндер» для футболистов и клубов, поскольку с помощью этого приложения тоже соединяются две стороны. Безо всякого участия агентов игроки могут искать себе новые команды совершенно бесплатно — а клубы могут более прозрачно подбирать себе игроков и не платить агентскую комиссию.

«Футболисты все сильнее хотят лучше заботиться о будущем. Они больше не хотят полностью зависеть от работы своих агентов«, — отмечал Адлер. Еще один создатель приложения — юрист, работавший в сфере HR, спорте и медиа Даниэль Шолльмайер.

Как работает 11TF? Зарегистрироваться в нем могут как отдельный футболист, так и целый футбольный клуб. Для футболиста приложение бесплатно, он заводит себе аккаунт и при поиске клуба указывает следующие данные: на какой позиции он играет (можно указать основную и дополнительную) и на какую зарплату рассчитывает, а также какими футбольными навыками обладает. После этого приложение показывает ему различные предложения по местному и международному рынку — какой клуб мог бы его подписать.

«Не каждый профессионал может, как топ-звезды Йозуа Киммих и Кевин де Брюйне, вести переговоры самостоятельно, выбирая из полученных предложений то, что ему больше нравится», – сказал Адлер в интервью Bild.

Как же тогда зарабатывает приложение, если футболист за поиск ничего не платит? Комиссию за подписание футболиста, найденного с помощью 11TF, платит клуб. С одной стороны кажется, что этот сервис просто будет перехватывать выплаты агентам, но все совсем не так: комиссия явно будет отличаться от тех заоблачных сумм, которые часто запрашивают агенты, а футболисты получат возможность напрямую говорить с клубами и выбирать из большего числа вариантов.

Скажется ли это на агентской деятельности в футболе? Пока приложение охватывает первую, вторую и третью Бундеслиги, а также Регионаллигу, так что нужно наблюдать за тем, как ситуация поменяется в Германии. Проект может перетянуть на себя множество сделок в низших лигах и какую-то часть из дивизионов выше классом, поскольку и в них у футболистов возникают проблемы с поиском команды. Но все же это пока сервис всего лишь для одной страны.

Если детище Адлера возымеет успех на немецком рынке и станет коммерчески успешным, то его работа вполне может расшириться и на другие страны. Было бы интересно посмотреть, заработало ли бы такое приложение в России, ведь агентский вопрос и у нас стоит достаточно остро.