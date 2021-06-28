Никита Мазепин, пилот американского «Хааса», прокомментировал свое выступление на Гран-при Штирии:

«Я доволен своим первым кругом, я изучил утром, в каких местах может оказаться много машин и как их лучше объехать. Но когда на трассе много кругов, а твоя машина тяжелее, чем машина напарника, очень сложно оставаться впереди», — посетовал Никита.

По словам Никиты, сейчас он ждет новую машину, чтобы включиться в борьбу. Пока что он может претендовать на звание «героя первого круга», после чего пилот занимает место сидячей утки. Исправить ситуацию удастся еще не скоро — возможно, через шесть или семь гонок.

Напомним, по итогам Гран-при Штирии Никита Мазепин финишировал 18-м, его партнер по команде Мик Шумахер — 16-м. Победу в Гран-при одержал Макс Ферстаппен.