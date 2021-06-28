Нападающий бельгийского клуба «Гента» и сборной Украины 25-летний Роман Яремчук может перейти в лондонский «Арсенал».

По информации бельгийских СМИ, английский клуб готов заплатить за трансфер украинского форварда 25 млн евро. Помимо лондонского клуба, футболистом интересовались в «Милане», который рассматривает вариант с арендой, «Роме» и некоторых немецких клубах.

Роман Яремчук перешел в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. Контракт футболиста с бельгийцами рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне украинский форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, где отметился 15 голами и 5 результативными передачами.