Стала известна причина, по которой голкипер «Зенита» Андрей Лунев пропускает сбор в Австрии. По заявлению пресс-службы питерского клуба, Лунев останется в Петербурге и не присоединится к команде до тех пор, пока не прояснится ситуация с контрактом футболиста. Контракт вратаря Андрея Лунева истекает уже 30 июня.

Напомним, Лунев выступает за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах. Всего за клуб Лунев провел 118 матчей, пропустил 100 голов и отыграл 47 матчей на ноль. С «Зенитом» Андрей Лунев трижды выигрывал чемпионат России и один раз Кубок.

Ранее мы писали о том, что часть игроков, выступавшая в матчах группового этапа Евро-2020, присоединится к команде позднее и сыграет в части контрольных матчей на сборах в Австрии. Вильмар Барриос продолжает выступать на Кубке Америки, Деян Ловрен — на Евро-2020.