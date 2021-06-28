Команда Этери Тутберидзе показала, как каток «Хрустальный» в Москве залило водой в результате урагана. Видео с катка появилось в официальном «Инстаграме» команды Этери Тутберидзе.

На кадрах из ролика видно, как вода течет в помещение прямо через двери и перекрытия.

«В нашем любимом «Хрустальном» СПА процедуры совмещаем с тренировочным процессом», — гласит подпись под видео.

Фигуристы группы Тутберидзе сейчас тренируются не в «Хрустальном»: члены группы на данный момент занимаются на сборах в подмосковном Новогорске, готовя программы к новому сезону. После окончания сезона-2020/21 к группе Тутберидзе вновь присоединились Александра Трусова и Алена Косторная, которые один сезон провели в академии «Ангелы Плющенко».