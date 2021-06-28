Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании испанского защитника, чемпиона мира и Европы Серхио Рамоса.

Информацию об этом сообщает ESPN. По данным СМИ, немецкий клуб на данный момент находится в поисках опытного игрока в защите, поскольку летом клуб покинули Давид Алаба и Джером Боатенг. В связи с этим мюнхенцев привлекла кандидатура Серхио Рамоса, бесплатно покинувшего мадридский «Реал».

Также в СМИ утверждают, что переезд Рамоса в Германию представить трудно, поскольку есть опасения по поводу преодоления языкового барьера и адаптации в новой стране.

Также по данным СМИ, Рамосом интересуются также английский «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». О приоритетах игрока пока ничего неизвестно, поскольку он до последнего пытался подписать контракт с «Реалом».