Команда Этери Тутберидзе опубликовала ролик со сборов в Новогорске. На видео запечатлены моменты подготовки фигуристок к новому сезону, прокаты и тренировки элементов катания.

Среди тех, кого можно было заметить на видео Софья Акатьева, Майя Хромых, Дарья Усачева, Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная и 19-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова. Кроме того вместе с одиночницами в Новогорске тренировались и парные фигуристы — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Руководили процессом сборов и тренировками Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Видео можно посмотреть на официальном ютуб-канале группы Тутберидзе.

Единственная, кого фанаты и поклонники не заметили на видео, стала чемпионка мира-2021 Анна Щербакова. По некоторым данным, у фигуристки травма ноги, возможно перелом пальца.