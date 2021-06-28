Президент Украины Владимир Зеленский высказался о матче национальной сборной Украины по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 против команды Швеции.

На выступлении в Верховной Раде Украины Зеленский отметил, что национальный архив Швеции передал три копии Конституции Пилипа Орлика Украине. Также президент отметил, что Швеция, с учетом Евро-2020 уже два раза показала свое дружественное отношение к Украине.

«Мы верим, что завтра она (Швеция. – Прим. «Чемпионата») в третий раз покажет, как сильно любит Украину. На самом деле, я всем желаю успеха и пусть победит сильнейший, но кто сильнейший – мы с вами знаем», — цитирует Зеленского портал 24TV.

Напомним, сборная Украины вышла с 3-его места в группе С, поскольку команда Швеции не дала Польше набрать очки для выхода с третьего места.