Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович обыграл представителя Великобритании Джека Дрэйпера и вышел во второй круг Уимблдонского турнира.

Игра прошла на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и заняла четыре сета. Счет по партиям 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 в пользу Джоковича. Теннисисты провели на площадке два часа и две минуты.

На счету Джоковича 25 эйсов и всего одна двойная ошибка. Дрэйпер совершил в матче всего четыре подачи навылет, а также шесть раз ошибался на подаче. На счету Джоковича также шесть реализованных брейков из 15 всего, Дрэйпер имел за матч три брейк-пойнта, но реализовал лишь один.

Во втором круге Уимблдона Джоковичу предстоит сыграть против победителя пары Марсело Барриос — Кевин Андерссон.