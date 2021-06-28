Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка Тереза Йохауг отказалась от участия в этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло, который запланирован на 1 июля.

Ранее организаторы специально пригласили Йохауг для того, чтобы она приняла участие в забеге на 5000 м.

Слова менеджера Йохауг Йорна Эрнста цитирует портал NRK. «Тереза считает, что недостаточно тренировалась на дорожке. Нет смысла участвовать, если она не чувствует себя достаточно хорошо подготовленной», – сказал он.

Организаторы этапа заявили о том, что не расстроены отказом Йохауг.

Ранее Тереза Йохауг не смогла отобраться на Летние Олимпийские игры в Токио на дистанции 10 000 м. Таким образом, если бы она отобралась, то стала бы участницей и летней, и зимней Олимпиады.