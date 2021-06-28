В Финляндии подсчитали, что почти каждый десятый болельщик сборной Финляндии вернулся из Петербурга после матчей чемпионата Европы 2020 с коронавирусом.

Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на данные департамента здравоохранения и социального обеспечения страны. Как стало известно, около 300 граждан Финляндии сдали положительный тест на коронавирус после того, как вернулись из России, где посещали матчи чемпионата Европы по футболу.

В Министерстве Здравоохранения Финляндии также порекомендовали жителям страны отказаться от дальнейших поездок в Россию.

Напомним, в Петербурге прошли два матча Евро-2020 с участием сборной Финляндии: Россия — Финляндия и Бельгия — Финляндия. Оба матча финские футболисты проиграли.