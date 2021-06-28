Хорватия начала матч против Испании в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Хорватии по футболу начала матч против команды Испании на чемпионате Европы по футболу 2020 в рамках 1/8 финала турнира.
Игра проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен». Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.
Обслуживать встречу будет турецкая бригада арбитров во главе с Джунейтом Чакыром. Помогать на линиях ему будут Дуран Бахаттын и Энгюн Тарик. Резервным рефери назначен швед Экберг Андреас.
Отметим, в составе сборной Хорватии на этот матч нет защитника Деяна Ловрена, который пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек, а также Ивана Перишича — он изолирован из-за положительного теста на коронавирус.
Хорватия заняла второе место в турнирной таблице группы D, набрав 4 очка. Испанцы стали вторыми в группе Е с 5 баллами.
Комментарии Развернуть