Хорватия начала матч против Испании в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Хорватии по футболу. Фото с официального сайта УЕФА

Сборная Хорватии по футболу. Фото с официального сайта УЕФА

Сборная Хорватии по футболу начала матч против команды Испании на чемпионате Европы по футболу 2020 в рамках 1/8 финала турнира.

Игра проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен». Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Обслуживать встречу будет турецкая бригада арбитров во главе с Джунейтом Чакыром. Помогать на линиях ему будут Дуран Бахаттын и Энгюн Тарик. Резервным рефери назначен швед Экберг Андреас.

Отметим, в составе сборной Хорватии на этот матч нет защитника Деяна Ловрена, который пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек, а также Ивана Перишича — он изолирован из-за положительного теста на коронавирус.