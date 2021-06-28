Греческий теннисист, четвертая ракетка мира Стефанос Циципас сенсационно вылетел с Уимблдонского турнира в первом круге, уступив представителю США Фрэнсису Тиафо.

Игра прошла на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и заняла три сета. Счёт по партиям 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Тиафо. Теннисисты провели на корте чуть более двух часов.

На счету Циципаса 15 эйсов и всего одна двойная ошибка. Его оппонент чаще ошибался на подаче: на его счету три двойных, а также всего семь подач навылет. Тиафо удачнее играл на брейках, реализовав 4 из 8 имевшихся. У Циципаса было 7 брейк-пойнтов, ни один реализовать не удалось.

Во втором круге Уимблдона Фрэнсис Тиафо сыграет с победителем пары Роберто Карбальес Баэна — Вашек Поспишил.