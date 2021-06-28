Голкипер сборной Испании по футболу Унай Симон стал автором глупого автогола в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 против команды Хорватии.

Игра проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене, Дания, сейчас в матче счет 1:0 в пользу Хорватии.

На 20-й минуте встречи Хорватия вышла вперед, поскольку Симон не сумел остановить мяч после сильного паса назад, и от его ноги мяч ушел в ворота.

Прямую трансляцию матча Хорватия — Испания можно найти здесь.

Отметим, на чемпионате Европы по футболу 2020 было забито уже несколько автоголв, в том числе и вратарями сборных. С отрицательной точки зрения отметились вратарь сборной Польши Войцех Щенсны и голкипер команды Словакии Мартин Дубравка.