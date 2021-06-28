Российская теннисистка Екатерина Александрова сумела пробиться во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, Анна Калинская и Светлана Кузнецова начали турнир с поражений и покинули розыгрыш.

Александрова в матче первого круга оказалась сильнее представительницы Германии Лауры Зигемунд. Игра заняла менее часа, счёт по сетам 6:1, 6:3 в пользу россиянки.

Анна Калинская уступила колумбийской теннисистке Марии-Камиле Осорио-Серрано в трех сетах. Счет по партиям 1:6, 6:0, 6:4 в пользу представительницы Колумбии, теннисистки провели на корте ровно полтора часа. Во втором круге Александрова сыграет с Осорио-Серрано.

Светлана Кузнецова вылетела с турнира, проиграв теннисистке из Нидерландов Лесли Керкхове за 1 час и 6 минут. Счет по партиям 6:3, 6:3 в пользу голландской теннисистки. Это уже пятое поражение Кузнецовой подряд.